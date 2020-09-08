نائب:أمريكا وفرنسا وراء التقارب بين بغداد وأربيل

نائب:أمريكا وفرنسا وراء التقارب بين بغداد وأربيل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب شيروان الدوبرداني، عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الثلاثاء، أن زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد واتصال الرئيس مسعود بارزاني برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكلتا بوادر ايجابية لإنهاء المشاكل العالقة.وقال الدوبرداني في مقابلة متلفزة ، إن “هناك ضغطاً دولياً غربياً من قبل الجانبين الاميركي والفرنسي دفع لإعادة المفاوضات بين بغداد وأربيل وتمثيل الكرد في الوفد الحكومي الذي زار واشنطن واحد من ثماره”.وأضاف، أن “زيارة الرئيس الفرنسي إلى بغداد شكلت أيضاً عامل ضغط على بغداد للتفاوض مع أربيل”، مبينا أن “حكومة إقليم كردستان تريد من الحكومة الاتحادية تطبيق الدستور في ملفات المنافذ الحدودية ورواتب موظفي الاقليم واستحقاقات البيشمركة ، هذه الملفات ستطرح ويجب التوصل الى اتفاق شامل يحسم كل النقاط قبل التصويت على موازنة 2021”.وتابع الدوبرداني “هناك اطرافا حكومية تتعامل مع الإقليم بمركزية وكأنه محافظة واحدة وليس أقليماً وتنتهي حالة الغبن التي يشعر بها كردستان”، لافتا الى أن “إنهاء الملفات العالقة والوصول غلى اتفاق شامل مشروط بابعاد الدول الاقليمية عن التدخل في رسم العلاقة بين بغداد واربيل والتزام الحكومة الاتحادية بتعهداتها”.وأشار الى أن “زيارة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد واتصال الرئيس مسعود بارزاني برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكلت بوادر ايجابية لإنهاء المشاكل العالقة”.وكان مصدر مطلع افاد، أن الخلافات بين الحزبين الكريين تسببت بتأجيل زيارة الوفد الكردي إلى بغداد والتي كان من المقرر أن تحدث يوم أمس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *