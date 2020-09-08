نائب:أمريكا وفرنسا وراء التقارب بين بغداد وأربيل

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حزب بارزاني يشترط تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها قبل الدخول للانتخابات!
نائب:رسائل تهديد للنواب للتصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة
تحالف سائرون:تحرك نيابي لاستجواب وزير المالية لغاية إقالته
الأمن النيابية:القائد العام يعمل على تعزيز صلاحيات القيادات العسكرية
القانونية النيابية:الخلافات ما زالت مستمرة حول تعدد الدوائر الانتخابية
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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