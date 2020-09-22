نائب:أموال اعمار المناطق المحررة في ديالى تذهب الى مناطق المسؤولين لتطويرها!

نائب:أموال اعمار المناطق المحررة في ديالى تذهب الى مناطق المسؤولين لتطويرها!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة ديالى، احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، (22 أيلول، 2020)، مسؤولي المحافظة بصرف اموال صندوق اعمار المناطق المحررة في اطار التنافس السياسي.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “صندوق الاعمار يعتبر متنفسا مهما للمدن المحررة في محافظة ديالى وبقية المحافظات كونه يأسس لتمويل مشاريع اعمار هذه المناطق، التي تعرضت للتدمير الهائل بسبب الاعمال الإرهابية، خصوصا في مجال الخدمات الاساسية”.واضاف أن “مشكلة اموال الصندوق في ديالى بأن 60% لا تذهب لأعمار المناطق المحررة بل الى مناطق المسؤولين من أجل تحقيق غايات سياسية”، مشيرا إلى أن “ملف اعمار المناطق المتضررة والمدمرة من الإرهاب يجب ان يحظى باهتمام مباشر من قبل الحكومة المركزية”.

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