نائب:إقالة بعض وزراء عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف القرار النائب طلال الزوبعي، الخميس، عن نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقالة بعض الوزراء الاسبوع المقبل، مشيرا إلى تلقي عبد المهدي ملفات تخص الوزراء الجدد.وقال الزوبعي في تصريح صحفي له اليوم: إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقيل بعض الوزراء الاسبوع القادم ونحن سنقف معه في الطريق الصحيح”.وأضاف أنه “لا يمكن ان تدار بعض الوزارات من خلال شخصيات تتحكم بهم زعاماتهم السياسية ولايمكن ان نبقى نتفرج وبالتالي قدمنا كل الملفات التي تخص بعض الوزراء وسوف يتخذ عادل عبد المهدي قرارا بتغييرهم”.وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي كشف في تصريح سابق ، عن جمع تواقيع نيابية خلال جلسة اليوم لاقالة اربعة وزراء حاليين، مشيرا إلى أن من بينهم وزيرا الاتصالات نعيم الربيعي والشباب والرياضة أحمد العبيدي.