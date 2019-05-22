نائب:إيران ترفض انشقاق تحالف المحور المنضوي تحت زعامة هادي العامري

نائب:إيران ترفض انشقاق تحالف المحور المنضوي تحت زعامة هادي العامري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون, الاربعاء, بوجود عن وجود تحرك وتنسيق رفيع المستوى بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري لحلحلة الخلافات بين اطراف تحالف المحورالمنضوي تحتهم , مؤكدا ان هذا التحرك يهدف الى وحدة القرار السياسي داخل تحالف البناء.وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “الخلاف بين جناحي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب احمد الجبوري (ابومازن) وبتوجيه من قاسم سليماني وبتدخل من السفير الايراني ايرج مسجدي دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري للتدخل لحل الخلافات بين جناحي تحالف المحور”.واضاف نصيف، أن “العامري يجري وفق تنسيق عال بينه وبين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”, مبينة ان “الهدف من التحرك والتنسيق هو لاجل لململة الخلاف واحتوائه لكون التحالف هو اكثر حاجة الى وحدة القرار وذلك للوضع الحرج والمعقد الذي يمر به البلد من خلال التصعيد بين طهران وواشنطن”.وكان النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي كشف في تصريح سابق أن أزمة الانشقاق التي ضربت تحالف المحور وادت الى خروج بعض النواب منه في طريقها إلى الحل، مؤكدا أن جناحي المحور أكدا تمسكهما بتحالف البناء تحت زعامة هادي العامري. 

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