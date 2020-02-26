نائب:الأغلبية الشيعية ستصوت لحكومة علاوي

نائب:الأغلبية الشيعية ستصوت لحكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب في البرلمان، الأربعاء، أن هناك ضغوطات سنية كردية على رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي لاستحصال مكتسبات.وقال النائب صباح العكيلي في حديث صحفي، إن “هناك بـعـض الــضــغــوطــات مــن المــكــونــين الـسـنـي والــكــردي لاستحصال مكتسبات مثل الحصص النفطية ورواتب البيشمركة”.ولفت العكيلي، إلى أنه “في حـال بقي الاختلاف قائما سيكون الدستور حكما وهو من يحسم التصويت وفق الاغلبية”، مبينا أن”الكتل الشيعية أجمعت على تشكيل حكومة مستقلة لقيادة المرحلة المقبلة”.

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