نائب:الحلبوسي يتجاهل أزمة الدولار وغلاء المعيشة

نائب:الحلبوسي يتجاهل أزمة الدولار وغلاء المعيشة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب المستقل جواد اليساري ،الخميس،ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي  تجاهل أزمتي الدولار واشتعال الأسعار في الأسواق المحلية، داعيا في حديث صحفي، الى عقد جلسة طارئة خلال الأيام المقبلة لوضع الأمور في نصابها، حيث ان عقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الدولار في العراق بات ضروريا للوقوف على أسبابها مع استضافة الجهات ذات العلاقة لإعطاء صورة واضحة عن مجريات ما يحدث”.

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