نائب:الحلبوسي يرفض التصويت على قانون الانتخابات مرة أخرى

نائب:الحلبوسي يرفض التصويت على قانون الانتخابات مرة أخرى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، الاثنين ، عن آخر المستجدات المتعلقة بقانون الانتخابات وموقف رئاسة البرلمان والكتل السياسية من إجراء تعديلات عليه، مبينا أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرفض التصويت على القانون مرة أخرى.وقال الركابي في تصريح  صحفي، إنه “لا يوجد هناك ملحق لقانون الانتخابات وإنما كان هناك اتفاق بين القوى السياسية للتصويت على مجمل قانون الانتخابات وتكون جولة أخرى للتصويت على المادة 15 التي تخص الدوائر المتعددة والدوائر الواحدة”.واضاف ان “رئيس المجلس محمد الحلبوسي يقول إنه تم التصويت على القانون ولا يسمح التصويت مرة أخرى لحين رفعه إلى رئاسة الجمهورية والمصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية”.وأوضح الركابي، أن “الحلبوسي ابلغ جميع القوى السياسية أنه يمكن تقديم طلب موقع من 100 نائب او اقل بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية للتصويت على تعديل بعض فقرات القانون”. 

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