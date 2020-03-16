نائب:الخلافات مازالت مستمرة حول تسمية المرشح لرئاسة الوزراء

نائب:الخلافات مازالت مستمرة حول تسمية المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل عن تحالف البناء عباس يابر، الاثنين، وجود “ازمة” في التوافق على دعم مرشح لرئاسة الوزراء من الأسماء المتداولة حاليا.وقال يابر في تصريح صحفي، إن “هناك معايير وضعت من قبل النواب المستقلين للمرشح الذي يستحق دعمها داخل مجلس النواب”، مبينا أن “المرجعية و الشارع اشترطت سابقا توافر في المرشح الا يكون جدليا ومنتمي للأحزاب السياسية”.وأضاف أن “اللجنة السباعية ستعيد النظر في اختيار شخصية وطنية غير مطروحة سابقا لرئاسة الوزراء”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب سيباشر جلساته الاسبوع القادم لتكثيف حواراته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.وكان القيادي في تحالف سائرون النائب بدر الزيادي كشف في تصريح سابق ، عن كواليس اجتماع ليلة امس لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء من قبل اللجنة السباعية، منتقدا تمسك بعض أطراف اللجنة بأسماء مرفوضة شعبيا وسياسيا. 

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