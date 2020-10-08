نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول الدوائر الانتخابية

نائب:الخلافات ما زالت مستمرة حول الدوائر الانتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” في مجلس النواب، النائب محمد الخالدي، اليوم الخميس (08 تشرين الأول 2020)، عدم توصل الكتل لاتفاق حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، رغم اقتراب موعد الحسم المقرر في العاشر من هذا الشهر.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “موضوع الدوائر المتعددة لم يحسم لحد اللحظة، ولا يوجد اتفاق محدد حولها، ومن المقرر أن تعقد جلسة في يوم السبت المقبل مخصصة لقانون الانتخابات”.وتابع: “في حال عدم الاتفاق بين الكتل، فهناك خيارات على الدوائر المتوسطة أو على مستوى الأقضية، إضافة إلى وجود آراء في محافظات الموصل، وديالى، وكركوك، والمناطق التي تشهد صراعاً قومياً وطائفياً”.وأكد قائلاً: “إذا لم يحصل الاتفاق على الدوائر المتعددة فإن التفاوض مستمر، ولا يمكن العودة إلى القانون القديم، لأن الجمهور أيضاً يريد قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة”.

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