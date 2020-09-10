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نائب يطالب الكاظمي بعدم الانبطاح لمطالب الإقليم الغير قانونية
الكاظمي لبارزاني:كردستان جزء من العراق والحوار والدستور هو “الخيمة”
نائب:الخلاف السياسي حول الدوائر الانتخابية ما زال مستمراً
مصدر:الكاظمي ومسرور توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الملفات العالقة
وزير النفط:لا يمكن اِيقاف عقود التراخيص النفطية بسبب التبعات الاقتصادية
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نائب يطالب الكاظمي بعدم الانبطاح لمطالب الإقليم الغير قانونية
الكاظمي لبارزاني:كردستان جزء من العراق والحوار والدستور هو “الخيمة”
مصدر:الكاظمي ومسرور توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الملفات العالقة
وزير النفط:لا يمكن اِيقاف عقود التراخيص النفطية بسبب التبعات الاقتصادية
المالية النيابية تطالب الكاظمي باِيقاف حصة الإقليم المالية لحين إلتزامها بقرارات الدولة
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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