نائب:الخلاف السياسي حول الدوائر الانتخابية ما زال مستمراً

نائب:الخلاف السياسي حول الدوائر الانتخابية ما زال مستمراً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن تحالف “عراقيون”، حسين عرب، اليوم الخميس (10 أيلول 2020)، أبرز خلافات الكتل السياسية حول موضوع الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات، الذي ما زالت الخلافات قائمة حوله.وقال عرب في تصريح صحفي، إن “الجدل حول قانون الانتخابات يتركز حول الدوائر الانتخابية”، مشيراً إلى أن “ائتلاف دولة القانون مثلاً، يريد أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والأكراد، خصوصاً (الحزب الديمقراطي الكردستاني)؛ (بزعامة مسعود بارزاني) يريدون أيضاً دائرة انتخابية واحدة”.وأشار إلى أن “قوى أخرى منها قوى شيعية، مثل (تحالف سائرون)؛ (المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) تريد أن يكون المقعد الواحد دائرة انتخابية”.وأوضح، أن تحالفه لديه “قناعة بأن كل 4 مقاعد نيابية تكون دائرة انتخابية واحدة، بينما القوى السنية ترغب بأن تكون الدائرة الانتخابية إما على أساس الأقضية؛ وإما على أساس الدائرة المتوسطة، وهي كل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة”.ورأى أن “هذا تقريباً هو محور الجدل والنقاش، وبالتالي سيترك الأمر للتصويت تحت قبة البرلمان ما لم يكن هناك خلاف على موضوع الدوائر الانتخابية”.وشدد النائب على “التمسك باعتماد البطاقة البايومترية كي لا يكون هناك مجال للتزوير، وكي لا يتم شراء البطاقات الإلكترونية لغرض التزوير”.

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