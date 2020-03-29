نائب:القوى الولائية تخشى من الزرفي لقطع مصالحها

نائب:القوى الولائية تخشى من الزرفي لقطع مصالحها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  اكد النائب عن سائرون علاء الربيعي، الاحد، ان القوى الرافضة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في البيت الشيعي تخشى من رئيس يقف امام مصالحها.وقال الربيعي، ان”الخلاف داخل البيت الشـيعي في ترشـيح عدنـان الزرفـي يعـود الى ان القـوى الرافضـة لـه تشـعر بقوته وتخشـى مـن رئيـس حكومـة يقـف أمـام مصالحهـا”.واضاف، ان “الزرفـي سـيعلن كابيتنه في الأسبوعين المقبلين”.

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