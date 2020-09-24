نائب:الكاظمي ضمن منظومة المحاصصة

نائب:الكاظمي ضمن منظومة المحاصصة
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بغدادمشبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف المناطق المحررة عبد الرحيم الشمري، الخميس ، ان العراق لايزال يعيش اسوأ ايامه نتيجة رضوخ الكاظمي لعملية توزيع المناصب بين القوى السياسية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الكاظمي لم يكن منصفا ولم يستطع ابعاد المناصب العليا عن دائرة المحاصصة السياسية”، مبينا أن “الواقع العراقي يعيش اسوأ ايامه بسبب المحاصصة السياسية التي نخرت جسد الدولة العراقية”.وأضاف، أن “استمرار الكاظمي بنهج الفعاليات الترقيعية لن يجدي نفعا في إصلاح ما أفسده الآخرين الذين سبقوه”، لافتا إلى أن “الشعب ينتظرافعال وليس اقوال”.

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