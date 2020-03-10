نائب:المالكي والعامري والحكيم يعملون على تشكيل تكتل شيعي جديد

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن دولة القانون، علي الغانمي، الثلاثاء (3 اذار،2020)، عن آخر التطورات السياسية بشأن المباحثات حول اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن تكتلاً شيعياً جديداً سينبثق خلال الأيام المقبلة، لتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال الغاني، في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية، وخصوصاً الشيعية ما زالت تعقد اجتماعات، بشأن تحديد شخصية لرئاسة الوزراء”، مشيراً إلى أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم يقودون هذه المباحثات”.

وأضاف، أن “هذه النقاشات المكثفة التي تجريها القوى السياسية، قررت الاتفاق على الخروج بتكتل جديد، وتشكيل لجنة لحسم موضوع الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء، مطلع الأسبوع المقل”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية توافقت على تفضيل المصلحة العامة للبلاد”.

وتابع الغانمي، أن “التكتل البرلماني الجديد سيكون بين القوى الشيعية، وعلى من يرغب بالانضمام من الشركاء في العملية السياسية للوصول إلى كتلة كبيرة، يمكنها تحديد رئيس الوزراء المقبل، من أجل عدم تكرار حالة اختيار أي مرشح من دون كتلة أكبر”، مبيناً أن “هناك تقاربا في وجهات النظر مع تحالف سائرون”.