نائب:المنافذ الحدودية في كردستان خارج سيطرة الدولة

نائب:المنافذ الحدودية في كردستان خارج سيطرة الدولة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الأربعاء، طرق ومسارات دخول البضائع والاسلحة الاسرائيلية إلى العراق، مشيرا إلى أن بغداد لا تملك اي نفوذ على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان.وقال عليوي  في تصريح  صحفي، إن “دخول البضائع والسلع الاسرائيلية الى الاسواق المحلية تأتي عبر المنافذ الحدودية في اقليم كردستان وعن طريق الحدود الغربية”, مبينا ان “الحكومة في الوقت الحالي لاتملك اي نفوذ او سيطرة على المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كردستان والتابعة لسلطة الحكومة الاتحادية”.واضاف ان “اغلب هذه البضائع الداخلة ممنوعة ومنتهية الصلاحية, فضلا عن دخول اسلحة للاتجار بها في عموم محافظات العراق”, مطالبا مجلس النواب بـ”ايلاء هذا الموضوع اهمية كبيرة لما له من آثار سلبية على امن البلاد وصحة مواطنيه”.وكانت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية كشفت، امس الثلاثاء، أن عن قيام الكيان الاسرائيلي ببيع اسلحة ومعدات قتالية الى اقليم كردستان العراق، فيما اشارت إلى أن الموساد يرتبط بعلاقات “وثيقة جدا” مع القادة والزعماء الكرد في الاقليم. 

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