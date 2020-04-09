نائب:الميليشيات حولت العراق إلى مشروع دم

نائب:الميليشيات حولت العراق إلى مشروع دم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يرى النائب سركوت شمس الدين، ان مستقبل العراق يقوده سياسيون فاسدون منذ سقوط البلاد على يد الاميركيان في 2003.وقال شمس الدين في تغريدة على “تويتر”، إنه “قبل 17 عاما، سقطت بغداد اليوم، كنا سعداء”. وأضاف “لم نكن نعلم أن مستقبلنا سيحدده سياسيون غير كفؤين وفاسدين وانتهازيين سيحولون البلاد إلى حمام دم، وأولهم فاسد تحكمه المليشيات ومع ذلك، فإننا لا ناسف للإطاحة بالدكتاتورية”.ويصادف التاسع من نيسان، ذكرى سقوط بغداد ونظام الحكم السابق برئاسة صدام حسين.

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