نائب:بقاء عبد المهدي بالمنصب “لعب بالنار”

نائب:بقاء عبد المهدي بالمنصب “لعب بالنار”
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، عن وجود مساع سياسية لابقاء عادل عبد المهدي في السلطة دون حسم اختيار رئيس الوزراء المقبل، مبينا ان اعادة عبد المهدي في السلطة غير ممكنة شعبيا وسياسيا.وقال العقابي في تصريح صحفي، ان ” بعض الكتل السياسية تماطل من اجل ابقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لزيادة الاستفادة من الحكومة وعدم ضياع حقوقها الانتخابية”.واوضح ان ” اطالة عمر حكومة عادل عبد المهدي عبارة عن لعب بالنار كون استقالة الحكومة كانت ابرز نتائج التظاهرات ولا يمكن اعادة الحكومة مطلقا”.وتابع العقابي ان “شعارات القوى السياسية باجراء انتخابات مبكرة كذبة يراد بها ايهام الشارع العراقي بشان الاصلاحات السياسية مقبلة”، مؤكدا “عدم وجود اي نية من قبل الكتل لاجراء انتخابات مبكرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *