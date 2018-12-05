نائب:تحقيق عن تواجد الشابندر وعدد من المستشارين في قاعة البرلمان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الإصلاح جمال فاخر، الاربعاء، أن رئاسة البرلمان شكلت لجنة تحقيقية بشأن تواجد النائب الأسبق عزت الشابندر وعدد من المستشارين السياسيين داخل قاعة البرلمان.وقال فاخر في تصريح صحفي له اليوم، إن “الشابندر دخل إلى قاعة البرلمان مع عدد من المستشارين بصيغة غير قانونية وشرعية”، لافتا إلى إن “دخول قاعة البرلمان مخصص فقط لأعضاء المجلس وبخلاف ذلك يعد الأمر خرق دستوري لسيادة البرلمان”.وأضاف أن “رئاسة المجلس شكلت لجنة تحقيقية بشأن تواجد النائب الأسبق عزت الشابندر وعدد من المستشارين السياسيين داخل قاعة البرلمان”، مبينا إن “اللجنة ستعمل على كشف الجهات التي وقفت خلف دخول شخصيات غير برلمانية لإكمال نصاب جلسة البرلمان المخصصة لتمرير الوزارات الثمانية المتبقية ضمن كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وكان النائب عن تحالف الإصلاح صباح العكيلي قد كشف، امس الثلاثاء، عن تواجد عدد من النواب السابقين والمستشارين لملئ قاعة البرلمان والإعلان عن اكتمال نصاب القانوني لتمرير المرشحين خلال جلسة أمس باتفاق مع الحلبوسي.