نائب:تنسيق بين القوات العراقية والبيشمركة لمواجهة التدخل التركي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مقرر لجنة الدفاع النيابية عبد العزيز حسن، الخميس، عن وجود تنسيق بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية لمواجهة أي تدخل تركي محتمل في العراق.وقال حسن في تصريح صحفي له اليوم، إن “قوات البيشمركة نسقت جهودها مع القوات الأمنية الاتحادية لمواجهة التهديد التركي المتصاعد باجتياح سنجار وبعض مناطق إقليم كردستان العراق بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني”.وأضاف، أن “وزارة البيشمركة اتخذت كافة التدابير والاستعدادات اللوجستية والعسكرية لمواجهة اي تدخل تركي محتمل”، مؤكدا أن “التنسيق يجري على قدم وساق مع القوات الاتحادية لمنع اردوغان من تنفيذ تخرصاته واجتياح سنجار”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كشف امس الأربعاء، عن وجود حوار وصفه بـ”الهادئ” و”غير المعلن” بين بغداد واربيل لحل المشاكل العالقة، مؤكدا أن العلاقات بينهما عادت طبيعية.