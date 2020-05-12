نائب:جميع الكتل ترفض استيزار فؤاد حسين للخارجية

نائب:جميع الكتل ترفض استيزار فؤاد حسين للخارجية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل عن تحالف الفتح قصي الشبكي، الثلاثاء،  رفض جميع الكتل السياسية اعادة استيزار فؤاد حسين في حكومة الكاظمي، مستبعدا تمرير الوزراء المتبقين في شعر رمضان.وقال الشبكي في تصريح صحفي، إنه “يستبعد استكمال الكابينة الوزارية خلال الايام القليلة القادمة قبيل عيد الفطر المبارك لاسباب سياسية عدة”.واضاف ان “الوزارات الشاغرة هي محل خلاف بين القوى الشيعية والسنية وحتى الكردية ولا يمكن تمريرها قبل رمضان”، مبينا أن “اغلب القوى السياسية ترفض اعادة استيزار فؤاد حسين ضمن الكابينة الوزارية الجديدة لاسباب معلومة”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر كشف امس في تصريح صحفي، عن اتفاق بين غالبية النواب على عدم التصويت على أي وزير سابق لاي منصب في الحكومة الجديد حتى وان تم الاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية.

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