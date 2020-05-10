نائب:حسم الوزارات المتبقية قبل عيد الفطر

نائب:حسم الوزارات المتبقية قبل عيد الفطر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع عضو مجلس النواب، أسعد المرشدي، الاحد، أن يكون موعد حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد عيد الفطر.وقال المرشدي في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية على حقيبة الخارجية ما تزال قائمة حتى اللحظة، فضلاً عن تنافس كتلتين شيعيتين على وزارتي العدل والزراعة”.واضاف أن “الكاظمي مشغول حالياً بملفات في غاية الأهمية، وهي رواتب المتقاعدين وإقرار قانون الموازنة، لذا فأن حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية سيكون بعد عيد الفطر بـ 10 أيام”.

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