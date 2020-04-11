نائب:حكومة الكاظمي ستمر لأنها محاصصة 100%

نائب:حكومة الكاظمي ستمر لأنها محاصصة 100%
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم نائب عن تحالف البناء، السبت، مقترحات بخصوص اختيار حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لافتا إلى أنها دون التوافقات تفشل.وقال الـنـائـب عـن التحالف عبد الأمـيـر المياحي في حديث صحفي، إن “إجماع الكتل السياسية على رئيس الوزراء المكلف الجديد، تعد خطوة إيجابية ستدعم تشكيل حكومته بشكل سريع من دون اللجوء الى حوارات طويلة”. وأضــــاف، إنـــه “لـــن يــجــري تـشـكـيـل الـحـكـومـة وتمريرها ما لم يتم عن طريق التوافق السياسي، ونــرى أنــه مــن دون هــذه الـتـوافـقـات فستكون الـحـكـومـة فـاشـلـة ولــن تـمـرر، ومــن المـعـقـول أن يذهب رئيس الوزراء المكلف باتجاه إرضاء الكتل السياسية الـتـي سـتـقـوم بـتـقـديـم شخصيات حزبية ما سيواجه اعتراضات من الشارع، لذلك ستقوم الكتل بتقديم شخصيات غير منتمية سياسياً”. وبين، أن “الطريقة التي من الممكن أن يعتمدها رئيس الوزراء المكلف، هي أن تقوم الكتل بتقديم ثلاث شخصيات وهو يختار حسب المعايير الـتـي يـراهـا مناسبة لبرنامجه الحكومي، أو تقديم شخصية معينة يتم الاتفاق عليها وغير جدلية وتسند لها حقيبة وزارية”.وتابع، أن “اعـتـمـاد هــذه المـعـايـيـر فـي اختيار الكابينة الوزارية ؛ سيسرع من تشكيل الحكومة، وهي خطو ايجابية ومهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية”.

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