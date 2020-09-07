نائب:حكومة الكاظمي لم تنجز ملف إصلاحي واحد “بس ثرثرة”

نائب:حكومة الكاظمي لم تنجز ملف إصلاحي واحد “بس ثرثرة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مازالت مستمرة بالمماطلة والتسويف بعدة ملفات اوعدت البرلمان والشعب بالتصدي لها خاصة في الملفات المالية ومكافحة الفساد , مبينة ان إجراءاتها لاتتناسب مع حجم تلك الملفات فقط تحسن استخدام الهالة الإعلامية لعملها .وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” حكومة الكاظمي ومنذ بدايتها لليوم لم تنجز عمل واحد بشكل متكامل لحد الان وانها مازالت تعمل بمماطلة وتسويف واضحيين بالتصدي للملفات التي وعدت بها البرلمان والشعب عند تسلمها المسؤولية كاملة ” .وأضافت ان ” الحكومة مازالت مخفقة في الملف الأهم وهو ملف الإدارة المالية ولن ترسل للبرلمان ما تم الاتفاق عليه من ورقة إصلاحية للجانب المالي وقد مضى على المدة المحددة وقت طويل ” .وأوضحت جودت، ان “ادعاء الحكومة بمكافحة الفساد غير مبني على حكمة إدارية او إجراءات مهنية فقد اعتمدت على العسكرة في تشكيل اللجان ومتابعة المنافذ الحكومية مبتعده عن الإجراءات المهنية في محاربة الفساد , إضافة الى تاخرها في ارسال الموازنة للبرلمان” .

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