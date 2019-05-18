نائب:حكومة كردستان لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية

نائب:حكومة كردستان لاتحترم قرارات الحكومة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم السبت، سلطات اقليم كردستان الى الالتزام بالتعرفة الكمركية وتسليم ايرادات المنافذ الحكومية الواقعة في الاقليم الى المركز، مبينا ان اغراق السوق بالبيض المستورد عبر منافذ الاقليم انتج خسائر فادحة.وقال العقابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، انه “تتعدد مظاهر الإساءة للإقتصاد الوطني ومحاولة إضعافه لمصالح حزبية وجهوية خاصة، وهو ما يؤدي إلى كساد التجارة والصناعة وضياع فرص العمل في السوق العراقية وتنامي معدلات البطالة”.واضاف اننا “قد استمعنا لدى استضافتنا قبل مدة لرئيس هيأة المنافذ الحدودية إلى تقارير رسمية تؤكد عدم خضوع منافذ إقليم كردستان إلى سلطة الحكومة الاتحادية وعدم عملها بالتعرفة الكمركية، إضافة إلى رفض تطبيق التعليمات الاتحادية، والأنكى من ذلك كله وجود بعض المنافذ غير الرسمية في الإقليم”.وتابع اننا “قد شاهدنا ما جرى مؤخرا من إغراق السوق بالبيض المستورد عبر منافذ كردستان وما انتجه من خسائر فادحة بالتجار العراقيين ومربي الدواجن وأدى إلى تسريح العديد من العاملين من ذوي الدخل المحدود نتيجة لتلك الخسائر”.واردف ان “الحكومة الاتحادية مدعوة إلى فرض سلطتها الدستورية والقانونية على كافة المنافذ الحدودية وخصوصا منافذ إقليم كردستان لأنها من مظاهر سيادة الدولة على كامل مناطقها”، مبينا انه “على سلطات الاقليم الالتزام التام بالتعرفة الكمركية التي تقررها السلطات الاتحادية وتسليم إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية دون تسويف أو مماطلة”.واشار الى انه “في حال إصرار الإقليم على المنهج الحالي ندعو الحكومة الاتحادية إلى استخدام صلاحياتها الدستورية ومواجهة هذه التصرفات المضرة بالاقتصاد الوطني بخطوات قانونية صارمة وقوية”.

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