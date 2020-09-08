نائب:خروقات تدين وزارة النقل ومطار بغداد

نائب:خروقات تدين وزارة النقل ومطار بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تحقيق تابعة لرئاسة مجلس النواب كشفت عن خروقات تدين وزارة النقل ومطار بغداد والشحن الجوي.وقال البخاتي، في مؤتمر صحفي في البرلمان، إن “رئاسة مجلس النواب اوعزت بتشكيل لجنة تحقيق في المحافظات والدوائر والوزارات ومنها وزارة الإسكان وأمانة بغداد ومحافظة بغداد وسلطة الطيران المدني”.وأضاف أن “اللجنة كشفت عن وجود خروقات تدين وزارة النقل ومطار بغداد والشحن الجوي والقسم المالي والوكلاء خارج العراق”، مؤكدا ان “اللجنة لجنته وجهت 53 سؤالا إلى وزير النقل منذ أكثر من شهر ولم يجيب الوزير على الأسئلة”، مهددا بـ”اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق وزير النقل في حال عدم الاجابة على اسئلة و استفسارات اللجنة”.

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