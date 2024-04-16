نائب:خلو منصب رئيس الاتحاد البرلمان العربي يؤثر سلبا على العراق

نائب:خلو منصب رئيس الاتحاد البرلمان العربي يؤثر سلبا على العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس تنفيذ البرنامج الحكومي محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، ان خلو منصب رئيس الاتحاد البرلمان العربي يؤثر سلبا على العراق. وقال البلداوي، في حديث صحفي، إن “استمرار الشغور في منصب رئيس الاتحاد البرلمان العربي يؤثر سلبا ويحرم العراق من مواصلة فعالياته وأنشطته على المستوى العربي”.واضاف ان ” من منصب رئاسة مجلس النواب له أهمية خارجية لاسيما وأن العراق يترأس منصب رئيس الاتحاد البرلمان العربي وخلو هذا المنصب يمثل حالة غير إيجابية”.وأشار إلى أن ” رؤية الدول العربية والعالمية خلو هذا المنصب الذي هو استحقاق للعراق يعطي انطباع غير جيد لذلك ندعو الإسراع بحسم منصب رئيس البرلمان “. 

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