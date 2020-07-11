نائب:رئاسة البرلمان ترفض عقد جلسات استثنائية

نائب:رئاسة البرلمان ترفض عقد جلسات استثنائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي , السبت , ان رئاسة مجلس النواب رفضت عدة طلبات لعقد جلسة استثنائية لمناقشة قرارات الحكومة الا ان هذه الطلبات واجهت الرفض لاسباب تداعيات وباء كورونا.وقالت الدليمي في تصريح  صحفي , ان ” تعطيل عمل مجلس النواب اصبح امرا مقلقا بسبب عدم استمراره بالعمل التشريعي خاصة وان قرارات الحكومة الأخيرة تحتاج الى مناقشات لتصحيح قسما منها ” .وأضافت ان ” طلبات عدة موقعة من العديد من أعضاء المجلس تم رفعها الى هيئة الرئاسة لغرض عقد جلسات استثنائية للمجلس الا انها واجهت بالرفض ” .وأوضحت الدليمي ان ” أسباب الرفض يعود الى عدم قدرة المجلس لدعوة النواب وذلك لاصابة العديد من النواب بوباء كورونا , فضلا عن إصابة العديد من موظفية بذلك الوباء”.

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