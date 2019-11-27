نائب:رئاسة البرلمان وافقت على استجواب رئيس الوقف الشيعي لفساده

نائب:رئاسة البرلمان وافقت على استجواب رئيس الوقف الشيعي لفساده
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب النائب، جمال المحمداوي، موافقة رئاسة مجلس النواب على استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي.وقال المحمداوي في بيان: “استحصلنا موافقة من رئاسة البرلمان لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي الفاسد لارتكابه مخالفات مالية وقانونية وادارية جسيمة”.واضاف: “ويأتي ذلك استنادا إلى المادة ٦١ من الدستور التي تنص على انه لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤه بالاغلبية”.وأشار إلى، أننا “طالبنا رئاسة المجلس بتحديد موعد الاستجواب في أقرب جلسة برلمانية”.وكان  المحمداوي بدأ في (تشرين الأول الماضي) جمع تواقيع لأعضاء البرلمان، لاستجواب رئيس الوقف الشيعي،  لبروز شبهات مالية، ومخالفات قانونية وإدارية.

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