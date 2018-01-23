نائب:رئيس المخابرات العراقية طلب من الأردن تسليم المطلوبين للقضاء والبعثيين النشطاء
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب يُعرف إعلاميا بقربه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عن مطالبة جهاز المخابرات العراقية الجانب الأردني بمعلومات عن تواجد مطلوبين للقضاء و”بعثيين نشطين” في المملكة، فيما أكد رفض العراق لأي شروط أجنبية بشأن حماية الحدود.وقال النائب جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي له اليوم، إن “زيارة رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي إلى الأردن جاءت لتسليم دعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الملك عبد الله الثاني بشأن حضوره مؤتمر اعادة الاعمار في الكويت، فضلا عن مناقشة قضايا أمنية اخرى”.وأضاف جعفر، أن “رئيس جهاز المخابرات بحث ايضا مع الجانب الأردني القضايا الأمنية ومعلومات عن العراقيين المقيمين في الأردن من المطلوبين للقضاء أو البعثيين”، مؤكدا “وجود بعثيين نشطين يتواجدون في الأردن”.وبشأن الانباء التي تحدثت عن رسالة من الحكومة العراقية إلى نظيرتها الأردنية بشأن تواجد الحشد في صحراء الأنبار، بين جعفر أن “العراق لا يقبل بتدخل الآخرين في هوية القوات التي تمسك الحدود”.