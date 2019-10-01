نائب:رئيس الوقف الشيعي لص من الدرجة الأولى

نائب:رئيس الوقف الشيعي لص من الدرجة الأولى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، الثلاثاء، 01 تشرين الأول، 2019، إنه سيتم جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوقف الشيعي المدعو علاء الموسويعلى مخالفات مالية وإدارية جسيمة.وذكر المحمداوي في بيان ، أن “مجموع موازنة الوقف الشيعي للسنوات الخمسة الماضية، بلغت مايقارب ثلاثة  تريليون دينار عراقي  بواقع (٩٣٥) مليار دينار لسنة ٢٠١٥ ومبلغ  (٥٣٨) مليار دينار لسنة ٢٠١٦ ومبلغ ( ٤٢٣) مليار دينار لسنة ٢٠١٧، ومبلغ (٤٥٦) مليار دينار لسنة ٢٠١٨، ومبلغ(٥٨٣)مليار دينار لسنة ٢٠١٩ في زيادة مضاعفة بالقياس للسنوات التي سبقتها ، وهي تعادل مجموع موازنة تنمية محافظات الوسط والجنوب لعدة سنوات”.وتابع أنه “مع بروز شبهات كثيرة ومخالفات قانونية لإدارة تلك الاموال العامة  وإبرام عقود مع شركات غير مؤهلة فنيا ولاتملك الكفاءة المالية اضافة لتجاوز الصلاحيات  وعدم الالتزام بالمؤهلات القانونية في تعيين مدراء عامين ومستشارين  نتجت عنها مطالبات برلمانية سابقة بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان سنقوم بجمع التواقيع اللازمة وتقديم الأسانيد القانونية والإثباتات المطلوبة لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي”.يذكر ان محمد رضا نجل السيستاني هو من عين الموسوي (الهندي الاصل) بمنصب رئيس الوقف الشيعي وهو خريج ابتدائية والمنصب بدرجة وزير.

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