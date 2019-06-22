نائب:رئيس الوقف الشيعي يسعى للهيمنة على أوقاف أهل السنة في الموصل

نائب:رئيس الوقف الشيعي يسعى للهيمنة على أوقاف أهل السنة في الموصل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، السبت، رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، بـ”الهيمنة والسيطرة على الأوقاف التابعة لأهل السنة”.وقال الشمري في حديث صحفي: “نستنكر ونشجب بأشد العبارات الأفعال التي يقوم بها ديوان الوقف الشيعي ممثلا برئيسه علاء الموسوي ومحاولاتهم المستمرة في الهيمنة والسيطرة على الأوقاف التابعة لأهل السنة في محافظة نينوى، مستغلين بذلك تجاهل الحكومة وإهمالها لتلك المحافظة المنكوبة”.وأضاف: “هؤلاء تناسوا ما قد ينتج عن ذلك من أهداف لا تصب إلا في مصلحة فرقة البلد، وتعميق الطائفية التي دفع البلد نتيجتها خيرة شبابه وأمواله”.وتابع: “نحن نؤكد أحقية الوقف السني بجميع هذه الأوقاف وفقا للسندات والحجج الوقفية، وعلى رئيس الوزراء التدخل العاجل والمباشر لوقف هذه الانتهاكات وإعادة الحقوق إلى أهلها وعدم السماح لهذه التجاوزات المقيتة والتي تعمل وفقا لأجندة هدفها زعزعة أمن البلد واستقراره وتلاحمه”.

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