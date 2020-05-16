نائب:لانسمح للحلبوسي أن يختزل عمل البرلمان

نائب:لانسمح للحلبوسي أن يختزل عمل البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو بمجلس النواب عن تحالف سائرون، السبت، أنه لا يمكن لشخص واحد اختزال السلطة التشريعية والتحكم فيها كيفما يشاء.وقال النائب غايب العميري، في تغريدة عبر “تويتر”، إن “مجلس النواب العراقي أكبر مؤسسة دستورية تشريعية رقابية تمثل العراق وتعمل للشعب العراقي بدون تمييز”.وأردف: “فمن غير الصحيح أن يختزله شخص واحد ليتحكم بالمؤسسة التشريعية والرقابية كيفما يشاء”.

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