نائب:لايوجد توافق سياسي بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد

نائب:لايوجد توافق سياسي بشأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي،الخميس، عدم وجود أي توافق سياسي حول تمرير رئاسة البرلمان، مشيرا الى ان اختيار رئيس جديد للبرلمان يحتاج مزيدا من التدقيق . وقال المسلماوي في حوار متلفز ، انه “في حال بطلان جلسة انتخاب رئيس البرلمان سيعيد باب الترشح للمنصب من جديد”. وأضاف ان”البرلمان معطل بسبب الأزمات السياسية حيث تم تشكيل لجان فنية مختصة لقانون النفط والغاز ولم تصلنا مسودة القانون حتى الآن”. وفي الشأن السياسي، أشار الى ان “الإطار التنسيقي أكد على دعم مجالس المحافظات المقبلة بموازنات مالية تتيح لها تقديم الخدمات وهو يمتلك خطة لتقديم الخدمات للمواطنين بحسب النسب السكانية للمحافظات”.

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