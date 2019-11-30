نائب:مباحثات سياسية لإقالة الحلبوسي وصالح

نائب:مباحثات سياسية لإقالة الحلبوسي وصالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلدوي، السبت، عن وجود مباحثات سياسية من اجل حل مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا ان الغاء عمل الرئاسات الثلاث جاء ضمن المطاليب الاساسية للمتظاهرين.وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “المطالب الاساس للمتظاهرين اقالة جميع اعضاء الرئاسات الثلاث دون استثناء شخص وانهاء عمل الوزراء والكابينة الحكومية وعلى القوى السياسية تنفيذها”.واضاف ان “الكتل السياسية منشغلة في ترتيب اوضاع الحكومة المقبلة والتباحث في حل مجلس النواب بعد اقرار قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات من اجل تلبية مطالب المتظاهرين”.

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