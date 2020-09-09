نائب:مجلس النواب منقسم إلى فريقين واحد يطالب بالتزوير الانتخابي والاخر يرفض

نائب:مجلس النواب منقسم إلى فريقين واحد يطالب بالتزوير الانتخابي والاخر يرفض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الأربعاء , عن حقيقة أسباب خلاف الكتل السياسية فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية , مشيرة الى ان الكتل منقسمة الى فريقين ولكل واحد له مصالح واهداف انتخابية خاصة .وقالت نصيف في تصريح صحفي, ان ” خلاف الكتل السياسية بشان الاتفاق على الدوائر الانتخابية مازال قائما ولم يتم الحسم للان بسبب تقاطع المصالح بين فريقين ” .وأضافت ان ” الفريق الأول الذي يرغب بتقليص عدد الدوائر يطالب الاعتماد على النظام الالكتروني في احتساب الأصوات وهذا الفريق لديه اكثر من مليون ونصف بطاقة الكترونية حيث ان احدى الكتل تمتلك بحدود 500 الف بطاقة وبالتالي فان الفريق الاخر المطالب بتعدد الدوائر وتوسعتها يطالب بالنظام البايو متري الذي يسد الطريق امام التزوير بالبطاقة الالكترونية”.وأشارت نصيف إلى أن “كل فريق بات اليوم يحشد لفريقه وذلك لتحقيق أهدافه الانتخابية ”.

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