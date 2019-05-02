نائب:مليشيات الحشد تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم

نائب:مليشيات الحشد تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، اليوم الخميس، عن مليشيات الحشد تمنع عودة النازحين الى مناطقهم لاحداث تغيير ديمغرافي أو للاستغلال المادي، كاشفا عن نزوح عكسي في الموصل لعدم وجود ابسط مقومات الحياة.وقال الدهلكي في تصريح صحفي،إن “وضع النازحين من سيئ الى اسوء”، مبينا “هناك اكثر من مليون ونصف نازح واغلبهم في إقليم كردستان وجنوب بابل والموصل وخانقين”.وأشار الى ان “هناك نزوحا عكسيا في نينوى لعودتهم الى المخيمات لعدم وجود ابسط مقومات الحياة”، مؤكدا ان “لجنة المهجرين والوزارة اطلقت مبادرة لاعادة جميع النازحين الى ديارهم”.وبين ان “المبادرة تأخذ على عاتقها إعادة جميع النازحين الى ديارهم بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة”، موضحا ان “رئيس الوزراء وضمن برنامجه الحكومي اعلن الغاء ملف النازحين وعودتهم الى ديارهم، وفي حال عدم تنفيذه لوعده سنعمل على استضافته وربما استجوابه”.وأضاف ان “هناك بعض مليشيات الحشد في بعض المناطق تمنع عودة النازحين الى ديارهم، وخصوصا في مناطق جرف الصخر وديالى”، موضحا ان “سبب منعهم هو لاحداث تغير ديمغرافي إضافة الى سيطرتهم الاقتصادية على تلك المناطق بدفع من اجندات خارجية”.يشار إلى أن حديثا يدور حول سيطرة بعض الفصائل المسلحة على المناطق المحررة من داعش، فيما أثيرت بعض الملفات بشأن سيطرة الفصائل على المنازل والاسواق والتحكم ببعض المدن وتحديد عودة العوائل النازحة وفق أجندة محددة.

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