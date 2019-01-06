نائب:مليشيات العصائب وكتائب حزب الله وسيد الشهداء من سرقت معدات مصفى بيجي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب مثنى السامرائي عن محافظة صلاح الدين، الاحد (6 كانون الثاني 2019)، أن التحقيق بسرقة معدات مصفى بيجي اثناء تحريره من سيطرة تنظيم داعش الارهابي أغلقت في زمن المحافظ الأسبق، رائد الجبوري نتيجة الخلافات السياسية وضغوط ايرانية .وقال السامرائي في حديث صحفي له اليوم، إن “المحافظ الاسبق فتح تحقيقاً بالمعلومات المتداولة بشأن سرقة معدات المصفى بعد تحريره”، مبينا أن “التحقيق أغلق في ذلك الوقت نتيجة الخلافات السياسية وضغط ايراني”.وأضاف، أن “نتائج التحقيق لم نطلع عليها في حين كل العاملين والوثائق والصور تؤكد قيام مليشيات العصائب وكتائب حزب الله وسيد الشهداء من قامت بتفكيك وسرقة معدات المصفى باشراف ابو مهدي المهندس”، موضحا ان “هناك الكثير من المشاكل والقضايا في محافظة صلاح الدين، التي تحتاج الى التحقيق، وليس المصفى فقط”.وبين، أن “المصفى عاد الى العمل وهو يجهز الان محافظة صلاح الدين بالمشتقات النفطية”.وكان المصفى تعرض لعملية سرقة محتوياته خلال عمليات تحريره من تنظيم داعش، التي انتهت في 14 تشرين الأول 2015.وأظهرت حينها، صور تناقلها رواد تواصل الاجتماعي، المعدات العملاقة وهي تُصادر من المصفى، مغطاة بأغطية خاصة، ومحمولة بسيارات الحمل الثقيلة وتوجهت بها الى ايران.