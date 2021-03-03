نائب:ميليشيا الحشد الولائي وراء قصف قاعدة عين الأسد

نائب:ميليشيا الحشد الولائي وراء قصف قاعدة عين الأسد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علّق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأربعاء (3 آذار 2021)، على استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بـ 10 صواريخ صباح اليوم.وقال العزاوي في حديث صحفي، ان “قصف قاعدة عين الاسد سيدخل العراق في دوامة وتصعيد خطير”، مؤكدا أن “من يقوم بهذه الافعال  هي ميليشيا الحشد الولائي التي تحاول دفع الامور الى منزلقات البلاد في غنى عنها”.واضاف، ان “قصف القواعد التي تنتشر بها قوات التحالف كان محدوداً جداً في العراق خلال السنوات الماضية والتصعيد الاخير لايخدم الوضع الداخلي في ظل وجود قوى متعددة تحاول اثارة الاوضاع باتجاهات مختلفة”.وأشار إلى ان “الاستهداف يأتي بعد الحديث عن زيادة جنود الناتو، وأن الضجة الاعلامية التي رافقتها تبين بان مجرد مدربين للقوات الامنية العراقية بتشكيلاتها المختلفة وليس لديهم اي جهد عسكري او حتى دعم لوجسيتي”.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، بسقوط عدد من الصواريخ على قاعدة عين الأسد التي فيها قوات أمريكية في المحافظة.وقال المصدر، إن “عدداً من الصواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل”.وكشفت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق من اليوم، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، في الأنبار.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث صحفي، إن “10 صواريخ انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار، صباح اليوم”.وأضاف، أن “الهجوم وقع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم”.

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