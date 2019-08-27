نائب:وزير الصحة مسؤول عن موت العراقيين

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب، جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، إن وزير الصحة علاء العلوان، يعزل كل من يطالبه بشراء اللقاحات من منشأ رصين.وذكر الموسوي، في حديث صحفي، إن “العراق لا يمتلك أي جهاز حكومي لتشخيص مرض السرطان”، مبيناً أن “وزارة الصحة اشترت أدوية لا تفيد مرضى السرطان بـ (70) مليون دولار”.وأضاف الموسوي، أن “نسبة تجهزي الادوية السرطانية في العراق تساوي صفر، وهناك (40) دواء من بين (70) تخص مرضى السرطان، مفقود بالعراق”، لافتاً إلى أن “وزارة الصحة حققت المرتبة الاولى بإذلال المواطن العراقي”.وتابع، أن “وزارة الصحة تشتري اللقاحات من الهند وكوريا ومناشئ غير رصينة”، مشيراً إلى أن “وزير الصحة يعزل كل من يطالبه بشراء اللقاحات من منشأ رصين، وتكذب بشأن الادوية، وتتسبب بمقتل مواطنين”.وكشف عضو مجلس النواب، عن وصول “لقاحات أطفال إلى العاصمة بغداد اليوم، قادمة من الهند بغلاف صنع في هولندا”، مؤكداً تقديم “21 ملف فساد للنزاهة، بخصوص وزارة الصحة”.