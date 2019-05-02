نائب أمريكي:بلادي تسعى لتكون الهوية العراقية هي الأولى

نائب أمريكي:بلادي تسعى لتكون الهوية العراقية هي الأولى
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب في الكونغرس الامريكي جيف فورتينبيري،الخميس، عن مساعي امريكية للدفع بقانون في العراق يدمج بموجبه الايزيديين والمسيح بالقوات الامنية العراقية.وقال فورتينبيري في مقابلة له على شبكة وان امريكا، ان “الادارة الامريكية ترى ضرورة بان يتم ليس فقط اعادة النازحين من الاقليات الدينية الى ديارهم، بل دمجهم بالقوات العراقية الامنية، لتحقيق التنوع العرقي والديني المناسب للشعب العراقي”.واضاف “تم ارسالي العام الماضي من قبل نائب الرئيس مايك بينس، الى العراق برفقة وفد  لدراسة امكانية الدمج”، مؤكدا “عدت بثلاث نتائج، الاول هو ان الامر ممكن، الثاني هو اننا نستيطع المساعدة بتطبيقه، والثالث انه ضروري جدا لمنع عودة التطرف الديني والعرقي الى العراق”.واشار ايضا “السلام في العراق مرتبط بتحقيق روح وطنية عالية تجمع المكونات تحتها، وهو الامر الذي نسعى الى تحقيقه، فالاقليات هم عراقيون يريدون العودة الى وطنهم، والمشاركة في اعادة بنائه، وهذا امر يجب استغلاله بصورة صحيحة تحقيقا لعراق تكون فيه الوطنية وحقوق الانسان هي العليا” على حد تعبيره.

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