نائب: الخلافات ما زالت قائمة بشأن المرشح لرئاسة البرلمان

نائب: الخلافات ما زالت قائمة بشأن المرشح لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي، علي تركي، اليوم الخميس، أن الخلافات السياسية السنية ما تزال تقف حجر عثرة امام المضي باختيار رئيس جديد لمنصب رئيس البرلمان.وقال تركي في تصريح صحفي،إن ” الساحة السنية السياسية تشهد صراعا كبيرا بشأن اختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان الجديد دون ان تصل القوى السنية الى حل وتوافق معقول”، لافتا إلى ان “الصراع بين تحالف القيادة وتحالف عزم يزاد حدة يوما بعد آخر “.وأضاف ان “الحديث عن وجود توجه لقوى الاطار التنسيقي الدعوة لعقد جلسة استثنائية خلال الأسبوع المقبل غير صحيح”.وأشار تركي إلى، ان “قادة قوى الاطار لم يبلغوا نوابهم بجمع تواقيع لعقد الجلسة للحظة”, مؤكدا ان ” عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، لن يتم قبل الانتخابات المحلية”. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر كشف,ان الاطار التنسيقي سيطلب من مجلس النواب عقد جلسة استثنائية السبت المقبل لحسم قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب .

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