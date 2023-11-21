نائب: المشهداني له “حظوظ” كبيرة في رئاسة البرلمان

نائب: المشهداني له “حظوظ” كبيرة في رئاسة البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي، محمد الصيهود،الثلاثاء، ابرز الأسماء المرشحة من المكون السني للحصول على منصب رئيس البرلمان بعد اقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية بتهمة التزوير.وقال الصيهود  في حديث صحفي،، ان “مجلس النواب يعد المسؤول عن اختيار رئيسه الجديد خلفا لمحمد الحلبوسي، ولكن هذا الامر يخص المكون السني بالدرجة الأولى”.وأضاف ان “المكون السني مسؤول عن تقديم مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، والكلمة الفصل ستكون لمجلس النواب، حيث يصوت على من يراه مناسبا لهذا المنصب”.ورجح الصيهود: “تقديم المكون السني لاكثر من مرشح للمنصب المذكور، كي يتم حسم امر احدهم لايصاله الى منصب رئيس المجلس عبر التصويت بالأغلبية”.وبين ان “اكثر الأسماء التي تتردد كمرشحين لرئاسة البرلمان هم: (محمود المشهداني) ولديه حظوظ كبيرة للحصول على المنصب، وكذلك (طلال الزوبعي) و (خالد العبيدي)، ومن المنتظر ان يقوم حزب تقدم بطرح مرشح لرئاسة المجلس”.

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