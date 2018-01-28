نائب: عودة نازحي جرف الصخر قرار إيراني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى النائب عن محافظة بابل، عدنان الجنابي، اليوم الاحد، عودة النازحين إلى جرف الصخر، فيما اكد ان الحديث عن عودة 80% من نازحي الجرف غير صحيح ولم يعد اي شخص إلى الناحية.وقال الجنابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم، إن “البرلمان صوت قبل ايام على قانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن في شروطه اعادة النازحين الى مناطقهم كشرط لاجراء الانتخابات في تلك المناطق”، مبينا ان “المتحدث باسم كتائب حزب الله في جرف الصخر تحدث عن عودة 80% من ابناء الناحية اليها وهذا غير صحيح”.واضاف ان “الناحية لم يرجع لها اي شخص ونتحداهم ان يعطونا اسم شخص واحد عاد اليها”، لافتا إلى أن “الحكومة تتعذر بوجود العبوات الناسفة والقنابل غير المنفلقة لكنها اعذار غير صحيحة لانه سبق لنا وان سعينا لحل هذا الامر واتصلنا بوزير البيئة حينها قتيبة الجبوري الذي خصص فرق لرفع القنابل واحتاج الى تخصيصات مالية وتم توفيرها من وزير المالية حينها لكن ماحصل ان الفرق تم الاعتداء عليها من فصائل الحشد على الناحية وحين اتصل رئيس الوزراء بقائد عمليات المحافظة اخبره بضرورة عودة الفرق التابعة للبيئة لانه لن يسمح لهم برفع العبوات”.واكد الجنابي ان “هذه الظروف وهذه الاعذار الواهية تجعلنا نتسائل عن الاليات التي من الممكن ان تستطيع من خلالها الحكومة تنفيذ وعودها واجراء الانتخابات في الثاني عشر من ايار المقبل”.واكد الجنابي ان قرار عودة نازحي جرف الصخر لمناطقهم بيد ايران والعبادي يعلم بذلك .يذكر ان جرف الصخر تحررت من داعش قبل 3 سنوات.ومجلس بابل رفض عودتهم بضغوط ايرانية.