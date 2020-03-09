نائب كردي:النفط العراقي في الإقليم لصالح عائلتي بارزاني وطالباني حصرا

نائب كردي:النفط العراقي في الإقليم لصالح عائلتي بارزاني وطالباني حصرا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الاثنين، بشدة ممارسات الحزبين الحاكمين في الإقليم، متهما اياهم بالاستيلاء على موارد الإقليم النفطية والاقتصادية وايهام الشعب الكردي بقضايا لا اساس لها على ارض الواقع.وقال شمس الدين في تصريح  صحفي، ان “موارد الإقليم اصبحت في قبضة الحزبين الحاكمين والمسؤولين وعوائلهم”.وأضاف سركوت أن “الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي قاما بالاستيلاء على مقدرات الشعب الكردي من دون وجه حق”.ودعا “الحكومة المركزية إلى ضرورة التحرك الفوري لإيقاف تلك  تجاوزات ومسائلتهم عن واردات بيع النفط”.

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