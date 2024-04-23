نائب كردي:حكومة البارزاني قذرة ومازالت تسرق رواتب الموظفين ولم تنفذ قرار المحكمة الاتحادية

نائب كردي:حكومة البارزاني قذرة ومازالت تسرق رواتب الموظفين ولم تنفذ قرار المحكمة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية النائب سروة عبد الواحد،الثلاثاء، ان حكومة إقليم كردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، داعية” وزارة المالية والبنك المركزي الى فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في الاقليم لتفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب”. وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر منصة (X) ، ان”حكومة إقليم كوردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب الموظفين والتنصل عن التزاماتها”. ودعت عبد الواحد ” وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي تفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب في الإقليم والذهاب لفتح الحساب المصرفي من خلال فروع مصرفي الرافدين والرشيد وافتتاح فروع هذين المصرفين خلال الأسبوع المقبل ليتسلَّم الموظفون رواتبهم”. وأشارت إلى ان” حكومة الإقليم تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية، فاليوم وبكل صلافة تقول إن الأموال التي تم إرسالها إلى الإقليم لن توزعها على الموظفين “، متسائلة ” ‏هل رأيتم انحطاطاً في المبادئ الإنسانية إلى هذه الدرجة؟! وأضافت ان” أولادهم وأحفادهم ينعمون بالأموال المسروقة من قوت الشعب، والمواطن يفتقر لأبسط حقوقه في هذا الشهر الفضيل”.

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