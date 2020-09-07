نائب كردي:حكومة مسرور منحت آلاف السوريين الأكراد الجنسية العراقية

نائب كردي:حكومة مسرور منحت آلاف السوريين الأكراد الجنسية العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الكردي في البرلمان العراقي، سركوت شمس الدين، الاثنين (07 ايلول 2020)، بقيام حكومة إقليم كردستان، منح آلاف المواطنين من أكراد سوريا الجنسية العراقية.وقال شمس الدين، في حديث صحفي، إن “الحزبين الكرديين منحوا الآلاف من أكراد سوريا الجنسية العراقية في مناطق نفوذهم دون موافقات رسمية من الحكومة الاتحادية التي هي الجهة المسؤولة بمنح الجنسية للأشخاص الذين يستحقونها وفقا للقانون العراقي”.وأضاف أنه “بطرق غير شرعية هنالك الآلاف ولانمتلك إحصائية عنهم والكثير منهم تم تعيينهم في المؤسسات الرسمية ويستلمون رواتب، مقابل استغلال أصواتهم في الانتخابات، وهذا كله دون علم وموافقة بغداد”.

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