نائب كردي:سليم الجبوري غير أمين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن كتلة التغيير النيابية مسعود حيدر، اليوم الأربعاء، قرار العقوبة بحقه الذي أصدره رئيس المجلس سليم الجبوري “فردي” ولا يستند لحقائق ملموسة.وقال حيدر في تصريح صحفي له اليوم: إن “أي خطأ في النظام الداخلي يجب إبلاغ رئيس المجلس به، وانا ابلغته بعدم وجود نصاب ويجب احتسابه وهذا ماحصل فعلا”، مبينا “انا طالبت احترام النظام الداخلي لمجلس النواب، مما ادى الى مداخلات من قبل اعضاء المجلس”.واشار الى ان “النقاش أخذ سياقه الطبيعي والاعضاء أعطوا رأيهم، وكانت هناك مداخلات من البعض”، لافتا الى ان “الاجراء المتخذ من قبل رئيس المجلس بعد ثلاثة ايام من الجلسة مخالفة للنظام الداخلي من قبله”.وأوضح ان “أي قرار يجب ان يتخذ من قبل هيئة الرئاسة بالاجماع، وليس من حق هيئة الرئاسة اتخاذ قرار فردي، وليس هناك هوامش لنواب الرئيس على القرار”.وتابع أن “القرار لا يستند الى حقائق ملموسة، والفيديوات موجودة وليس هناك اي مخالفة للنظام الداخلي”.يشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أصدر أمرا بمعاقبة النائب مسعود حيدر وشاخوان عبد الله وسيروان عبد الله، بتعليق عضويتهم لمدة 15 يوما، لانهم قالوا للجبوري النصاب غير كامل .