نائب كردي:كلام مسرور في البرلمان الكردستاني كان إنشائياً

نائب كردي:كلام مسرور في البرلمان الكردستاني كان إنشائياً
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، أن حديث رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أثناء حضوره جلسة البرلمان ليوم أمس لم يكن مقنعاً، وكان إنشائياً، بحسب تعبيره.وقال عبد الله في حديث صحفي، إن “المواطنين كانوا ينتظرون حديثا يخص الرواتب وإشكاليتها، ولماذا لا توزع بشكل منتظم وعائدات النفط والمنافذ الحدودية وأين تذهب”.وأضاف، أن “الأرقام التي تحدث عنها رئيس الحكومة بما يخص الديون مُبالغ فيها، والحكومة هي من تسببت بهذه الديون نتيجة سياستها الخاطئة”.وأشار إلى أن “بارزاني لم يقدم لنا أي معلومات جديدة بخصوص الاتفاق مع بغداد، واكتفى بحديث إنشائي نسمعه يومياً من خلال وسائل الإعلام، ولكن الفحوى من الاستضافة هي لإرسال رسالة للمواطنين وطمأنتهم عن موعد توزيع الرواتب، وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية، وكل هذه الأمور لم يقم بها رئيس الحكومة”.وأمس الاثنين، عقد مجلس النواب في إقليم كردستان، جلسة بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

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