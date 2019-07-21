نائب كردي: مسرور سيزور بغداد مجددا

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أمين:تعيين هوارمي مساعداً لمسرور يكشف زيف وأكاذيب الأخير في الإصلاح
أمنية ميسان:منافذ المحافظة لازالت تحت سيطرة مليشيات الحشد المتنفذة
رايتس ووتش:حكومة عبد المهدي ستزج الأسر العراقية القادمة من شمال سوريا في السجون!
مصدر:تونس تطالب العراق بدفع 4 مليارات دولار مقابل مدة إيداع الطائرات العراقية عام 1991
حكومة كردستان:تعيين هورامي مساعداً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة
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واشنطن:”غارديان”عملية عسكرية لتأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج العربي
أمريكا تجدد دعوتها للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة
هوك: البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث “الخطر الإيراني”
قناة إسرائيلية:أمريكا وإسرائيل طلبت من روسيا سحب إيران مليشياتها من العراق وسوريا ولبنان
السودان ..التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى التغيير
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مصدر:تونس تطالب العراق بدفع 4 مليارات دولار مقابل مدة إيداع الطائرات العراقية عام 1991
حكومة كردستان:تعيين هورامي مساعداً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة
الكمارك:26 منفذاً حدودياً غير رسمياً مع إيران في شمال العراق
مصدر:اتفاق عراقي سوري لافتتاح منفذ القائم -البو كمال
مجلس واسط:30 مليار دينار حصة محافظتنا من المنافذ الحدودية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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