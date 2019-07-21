نائب كردي: مسرور سيزور بغداد مجددا

نائب كردي: مسرور سيزور بغداد مجددا
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الاقليم، ريبوار بابكي، الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني إلى العاصمة بغداد لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم.وقال بابكي في تصريح  صحفي، إنه “لرئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني زيارة جديدة الى بغداد من أجل معالجة المشكلات وحلها بعد تشخيصها من قبل اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين”.وأضاف أن “زيارة رئيس وزراء حكومة الاقليم الى بغداد بروتوكولية وتشريفية بعد تسنمه المنصب رسمياً في 10 من الشهر الحالي ولقاءاته بالرئاسات الثلاث”.وتابع بابكي، أن “اللقاءات أثمرت عن نتائج ايجابية بتشكيل لجان فنية بين الطرفين للوقوف على المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة وفق الدستور العراقي؛ لا سيما في ما يتعلق بالمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وكركوك، والموازنة والبيشمركة ورواتب الموظفين ومشروع قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي الذي لم يشرع لغاية الآن ونطلب أن يكون بالتوافق مع حكومة الإقليم، وهذا القانون يعتبر أحد أبعاد الصراع بين الطرفين”. 

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