بالوثيقة..نائب ميليشياوي يوجه أسئلة للكاظمي حول قضية اغتيال سليماني وإخراج القوات الأمريكية من العراق

بالوثيقة..نائب ميليشياوي يوجه أسئلة للكاظمي حول قضية اغتيال سليماني وإخراج القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه النائب الميليشياوي عن كتائب سيد الشهداء ، فالح الخزعلي، 5 أسئلة شفاهية إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن الاجراءات المتبعة لتنفيذ قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من العراق، ومواضيع اخرى.وبحسب وثيقة صادرة عن الخزعلي ، تتضمن اسئلة تخص :”الاجراءات القانونية المتخذة من قبل القائد العام للقوات المسلحة لغرض تنفيذ القرار البرلماني المتضمن اخراج القوات الاجنبية الامريكية وانهاء عمل التحالف الدولي في العراق، بالإضافة الاجراءات المتخذة بشأن انهاء التواجد التركي للعديد من الاراضي العراقي في إقليم كردستان”.وتضمنت الوثيقة اسئلة ايضا إلى القائد العام للقوات المسلحة بشأن “التحقيقات حول اغتيال سليماني والمهندس بالقرب من مطار بغداد، والاجراءات بشأن الطائرات غير المرخصة التي تجوب الاجواء العراقية التي قامت بقصف مقرات الحشد الشعبي”.واشار السؤال الخامس في الوثيقة  إلى “عدم قيام الحكومة بتوفير الاموال اللازمة لتمويل مفردات البطاقة التموينية”.

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