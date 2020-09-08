نائب يحذر من سيطرة القوى السياسية المتنفذة على 240 ألف درجة وظيفية

نائب يحذر من سيطرة القوى السياسية المتنفذة على 240 ألف درجة وظيفية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، من سيطرة كتل سياسية نافذة على 240 ألف درجة وظيفية بموازنة 2021.وقال السوداني في حديث صحفي، إن “العدد الذي أعلنته وزارة التخطيط بوجود درجات وظيفية بحدود 240 ألف درجة؛ رقم حقيقي وناتج عن تنفيذ قانون التقاعد وحركة الملاك في جميع الوزارات”، معرباً عن قلقه بشأن “العدالة في توزيع تلك الدرجات الوظيفية، والسيطرة على هذا الملف من قبل قوى سياسية نافذة، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات المبكرة”.ودعا النائب السوداني، الحكومة إلى “وضع الدرجات الوظيفية تحت تصرف مجلس الخدمة الاتحادي”.وكانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق، أن الدرجات الوظيفية البالغة 240 ألف درجة، سترحل من موازنة 2020 إلى موازنة 2021 وفق آليات الحذف والاستحداث  والتقاعد.

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